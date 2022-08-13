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13 августа, 10:04

В Москве усилили патрулирование водоёмов из-за аномальной жары

В Москве спасатели непрерывно патрулируют водные акватории из-за аномальной жары. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

По его словам, безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций. Каждый день на катерах и пешим порядком дежурят 113 специалистов. Кроме того, для мониторинга ситуации на водоёмах используются беспилотники.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", — отметил Бюрюков в разговоре с журналистами.

Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре до плюс 40

Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре до плюс 40

Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о жаре на протяжении всей предстоящей недели. Как пояснил метеоролог Александр Шувалов, жара в столичном регионе продлится до 21 августа, в среднем отклоняясь от нормы на три градуса.

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Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Наталья Исакова

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