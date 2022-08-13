В Москве усилили патрулирование водоёмов из-за аномальной жары

В Москве спасатели непрерывно патрулируют водные акватории из-за аномальной жары. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

По его словам, безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций. Каждый день на катерах и пешим порядком дежурят 113 специалистов. Кроме того, для мониторинга ситуации на водоёмах используются беспилотники.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", — отметил Бюрюков в разговоре с журналистами.