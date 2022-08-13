В Москве усилили патрулирование водоёмов из-за аномальной жары
В Москве спасатели непрерывно патрулируют водные акватории из-за аномальной жары. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
По его словам, безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций. Каждый день на катерах и пешим порядком дежурят 113 специалистов. Кроме того, для мониторинга ситуации на водоёмах используются беспилотники.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", — отметил Бюрюков в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о жаре на протяжении всей предстоящей недели. Как пояснил метеоролог Александр Шувалов, жара в столичном регионе продлится до 21 августа, в среднем отклоняясь от нормы на три градуса.
Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр