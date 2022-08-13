"Борьба без соблюдения правил": Политолог рассказал, как повернётся кампания против Трампа после обысков ФБР

Силовые структуры и несменяемые чиновники США уже давно настроены против бывшего американского лидера Дональда Трампа, такая ситуация сложилась ещё задолго до его президентства. И теперь они ведут с ним борьбу по всем фронтам и без соблюдения правил. Политолог Юрий Светов рассказал Лайфу, чем всё это обернётся для политика.

Эксперт напомнил о скандалах во время выборов на пост президента США. Они были и в тот момент, когда лидировала Хиллари Клинтон. Получив должность, Трамп не смог реализовать множество идей, которые были направлены на изменения в стране. По словам Светова, ему помешали ФБР, ЦРУ и другие органы.

В большей степени не отпускали историю с захватом Капитолия. Тогда Трампа обвиняли то в поощрении захватчиков, то в непринятии мер, чтобы это пресечь. Расследование тянулось до тех пор, пока политик не заявил о желании снова избираться, и тогда против него снова началась атака. По мнению эксперта, комиссия, занимающаяся расследованием захвата Капитолия, готовит свои выводы, которые могут быть предъявлены в ноябре на промежуточных выборах в Конгресс или позже.

Светов предположил, что кто-то из сотрудников Трампа мог рассказать ФБР о том, что тот хранит у себя документы из Белого дома. И хотя политик просил договориться и вернуть данные, но на это идти не стали, потому что нужен скандал, который может в какой-то степени ударить по бывшему президенту. Хотя более серьёзные последствия могут сказаться на демократах и генпрокуроре, которому грозит импичмент.

"Сейчас прокурор впервые в истории разрешил провести обыск у бывшего президента, а завтра они могут ещё какой-то шаг сделать, включая экстраординарные меры. Борьба с Трампом идёт сейчас по всем фронтам, борьба без соблюдения правил. Мы можем ожидать клоунады, какой хочешь только", — подчеркнул политолог.

По его словам, не стоит забывать, что, с одной стороны, американцы считают своего президента чем-то вроде римского императора по его могуществу, но с другой — решительно разбираются с лидером при необходимости.

"Ещё 50 президентов не было — четыре уже убито и на скольких было покушение?! Могут быть любые вещи", — заключил эксперт.