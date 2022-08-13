В Подмосковье фура пробила металлический отбойник и перевернулась на бок
В Подмосковье фура с грузом въехала в металлический отбойник и завалилась на бок. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Инцидент произошёл на 240 километре Центральной кольцевой автомобильной дороги на востоке от подмосковных Люберец. На кадрах заметно, что грузовик повредил часть отбойника, протаранив около десяти метров конструкции.
Прибывшие на место пожарные потушили небольшое возгорание, случившееся в результате ДТП. По словам очевидцев, водитель был передан медикам в тяжёлом состоянии.
Ранее в Екатеринбурге на ночных гонках BMW протаранил зрителей. Одна из машин на старте ушла в занос — водитель не справился с управлением, момент наезда очевидцы сняли на видео.
Скриншот LIFE