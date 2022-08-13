Бушующий тайфун "Меари" парализовал работу нескольких аэропортов в Японии

В Японии из-за бушующего на побережье страны тайфуна "Меари" отменили порядка 200 авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов Токио, Осаки, Нагои, Фукуоки, Саппоро, Окинавы и других крупных городов.

По данным синоптиков, непогода будет сохраняться до завтрашнего дня. "Меари", который бушует сейчас в районе полуострова Идзу, движется к столичному региону со скоростью 20 километров в час. Скорость ветра в центре составляет 20 метров в секунду, при порывах — до 30. Впоследствии метеорологи ожидают продвижение тайфуна в сторону Тихого океана, в том числе до берегов Курильских островов.