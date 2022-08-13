В Казахстане стартовали конкурсы АрМИ-2022
В Казахстане стартовали конкурсы Армейских международных игр (АрМИ-2022). Их открыл заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин. Об этом журналистам заявили в Минобороны РФ.
Там также уточнили, что сегодня, 13 августа, в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок".
"От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым", — сообщили в ведомстве.
А ранее Лайф писал, что делегации из 72 стран подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который состоится на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Известно, что российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на "Армии-2022" представит авиационную ракету нового поколения X-69.
ТАСС / Владимир Гердо