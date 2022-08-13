В Запорожской области начали прокладывать газопровод Бердянск – Мелитополь
В Запорожской области началась прокладка газопровода Бердянск – Мелитополь. Он позволит снабдить оставшиеся без голубого топлива населённые пункты, которые отключил Киев.
"Сейчас мы приступили к прокладке трубопровода из Бердянска до Мелитополя, пятисотой трубы. Работы начались как раз для того, чтобы газифицировать этот район", — сказал глава правительства Запорожской области Антон Кольцов в эфире телеканала "За ТВ".
Как писал Лайф, в начале июня ВСУ повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на неконтролируемой Киевом территории пропал газ. Местные власти обратились за помощью к России.
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