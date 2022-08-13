В Запорожской области начали прокладывать газопровод Бердянск – Мелитополь

"Сейчас мы приступили к прокладке трубопровода из Бердянска до Мелитополя, пятисотой трубы. Работы начались как раз для того, чтобы газифицировать этот район", — сказал глава правительства Запорожской области Антон Кольцов в эфире телеканала "За ТВ".