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13 августа, 13:49

В Запорожской области начали прокладывать газопровод Бердянск – Мелитополь

В Запорожской области началась прокладка газопровода Бердянск – Мелитополь. Он позволит снабдить оставшиеся без голубого топлива населённые пункты, которые отключил Киев.

"Сейчас мы приступили к прокладке трубопровода из Бердянска до Мелитополя, пятисотой трубы. Работы начались как раз для того, чтобы газифицировать этот район", — сказал глава правительства Запорожской области Антон Кольцов в эфире телеканала "За ТВ".

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Как писал Лайф, в начале июня ВСУ повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на неконтролируемой Киевом территории пропал газ. Местные власти обратились за помощью к России.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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