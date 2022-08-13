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13 августа, 13:46

Волонтёры в Харьковской области получили премию "Народного фронта" Putin Team

<p>Алексей Коваленко вручает премию волонтёрам. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=PUTIN%20TEAM&c%5Bsection%5D=auto&z=photo-213187115_457239568/wall-213187115_1211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Между прочим | Мелитополь</a></p>

Алексей Коваленко вручает премию волонтёрам. Обложка © VK / Между прочим | Мелитополь

Работающие на освобождённых территориях Харьковской области волонтёры получили премию Putin Team, которую инициировало общероссийское движение "Народный фронт". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

Так, в Купянске прошло мероприятие ко Дню физкультурника, в котором принял участие советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Он также наградил волонтёров, отметив их труд и работу, невзирая на риски и опасности, и передал спортивным школам района спортинвентарь.

Первый российский оператор связи заработал на освобождённой части Харьковской области

Первый российский оператор связи заработал на освобождённой части Харьковской области

Ранее Лайф рассказывал, что в Донецке дали старт общественной премии Народного фронта Putin Team. Среди первых награждённых — волонтёры, добровольцы-спасатели, фельдшеры, медсёстры и единственный электромонтёр Куйбышевской РЭС.

Артур Лапсаков

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