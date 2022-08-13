Волонтёры в Харьковской области получили премию "Народного фронта" Putin Team
Алексей Коваленко вручает премию волонтёрам. Обложка © VK / Между прочим | Мелитополь
Работающие на освобождённых территориях Харьковской области волонтёры получили премию Putin Team, которую инициировало общероссийское движение "Народный фронт". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.
Так, в Купянске прошло мероприятие ко Дню физкультурника, в котором принял участие советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Он также наградил волонтёров, отметив их труд и работу, невзирая на риски и опасности, и передал спортивным школам района спортинвентарь.
Ранее Лайф рассказывал, что в Донецке дали старт общественной премии Народного фронта Putin Team. Среди первых награждённых — волонтёры, добровольцы-спасатели, фельдшеры, медсёстры и единственный электромонтёр Куйбышевской РЭС.