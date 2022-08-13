Волонтёры в Харьковской области получили премию "Народного фронта" Putin Team

Работающие на освобождённых территориях Харьковской области волонтёры получили премию Putin Team, которую инициировало общероссийское движение "Народный фронт". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

Так, в Купянске прошло мероприятие ко Дню физкультурника, в котором принял участие советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Он также наградил волонтёров, отметив их труд и работу, невзирая на риски и опасности, и передал спортивным школам района спортинвентарь.