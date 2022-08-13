В Финляндии придумали, как сократить выдачу виз россиянам

Финские власти пока ещё не запретили выдачу туристических виз россиянам, зато придумали, как замедлить этот процесс. Так, планируется, что документы от граждан будут приниматься исключительно по расписанию — например, один день в неделю. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или другим веским причинам", — сказал он в интервью MTV3.