Миранчук вырвал ничью для "Локомотива" в матче с "Крыльями Советов"

Московский "Локомотив" вырвал ничью в матче пятого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1, который на 68-й минуте открыл игрок гостей Максим Глушенков. А на 91-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти.

Самарцы набрали пять очков и идут на десятой строчке, в следующем туре они дома сыграют с "Факелом" (19 августа). Москвичи занимают 13-е место в таблице, не имея в активе ни одной победы в сезоне. В 6-м туре "Локомотив" в гостях 20 августа встретится с "Химками".