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13 августа, 14:04

Миранчук вырвал ничью для "Локомотива" в матче с "Крыльями Советов"

Московский "Локомотив" вырвал ничью в матче пятого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1, который на 68-й минуте открыл игрок гостей Максим Глушенков. А на 91-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти.

Самарцы набрали пять очков и идут на десятой строчке, в следующем туре они дома сыграют с "Факелом" (19 августа). Москвичи занимают 13-е место в таблице, не имея в активе ни одной победы в сезоне. В 6-м туре "Локомотив" в гостях 20 августа встретится с "Химками".

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Ранее спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн назвал катастрофой старт команды в РПЛ. При этом он уточнил, что руководство не рассматривает отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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VK / ФК "Локомотив"

Артур Лапсаков

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