Жители Твери засняли детей, играющих на площадке с мёртвым голубем

Жители Твери распространили в соцсетях страшное видео. На кадрах дети кидают друг другу мёртвого голубя на площадке среди горок и качелей.

Дети в Твери бросаются мёртвым голубем. Видео © VK / Осторожно, Тверь!

На кадрах видно, что дети весело соревнуются, кто выше подбросит мёртвую птицу. При этом они бегают по всей площадке, таская голубя за крылья. Рядом ходит взрослая женщина и, вероятно, поддерживает подобную игру. Местные жители крайне возмущены таким поведением, о чём высказались в комментариях.

"Какой ужас! Не важно, мёртвый голубь или нет, это что в голове у этих "детей", что они так могут с лёгкостью кидать птицу. Мама дорогая! У моих детей 3,5 года и 12 лет даже в голове такое возникнуть не может!" — написала одна из них.