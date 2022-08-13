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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 14:30
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Эксперт назвал место и условие окончания "Операции Z"

Военный эксперт Сивков: Спецоперация закончится на границе между Польшей и Украиной

Специальная военная операция закончится на границе между Польшей и Украиной и после полной капитуляции Незалежной. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в новом выпуске программы "Дайте сказать!".

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, где и при каких обстоятельствах закончится спецоперация на Украине. Видео © Rutube / "Дайте сказать!"

"Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то ещё речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией. Вон там закончится после полной и безоговорочной капитуляции совершенно чётко", — сказал он.

А в дальнейшем уже вся территория будет освобождена, какие-то регионы захотят войти в состав России или стать суверенными — это их право. Но совершенно однозначно, заверил эксперт, что нацизма там не будет. Какое-то время на этих освобождённых территориях будет присутствовать российское командование, оно будет отвечать за полную денацификацию Украины, заключил Сивков.

Военный эксперт Сивков: В мире идёт полномасштабная мировая война гибридного типа
Военный эксперт Сивков: В мире идёт полномасштабная мировая война гибридного типа

Ранее эксперт рассказал, почему Запад не может допустить капитуляции Украины. По словам Сивкова, это будет означать провал США и их партнёров перед Россией.

В шоу "Дайте сказать!" Сивков также обсудил падение рейтинга президента США Джо Байдена, взрыв в Крыму, мифы о спецоперации и ядерную угрозу от обстрелов Запорожской АЭС. Полный выпуск смотрите на Rutube и YouTube.

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Кадр из видео Rutube / "Дайте сказать!"

Евгения Колесникова
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