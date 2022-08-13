Эксперт назвал место и условие окончания "Операции Z"

Специальная военная операция закончится на границе между Польшей и Украиной и после полной капитуляции Незалежной. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в новом выпуске программы "Дайте сказать!".

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, где и при каких обстоятельствах закончится спецоперация на Украине. Видео © Rutube / "Дайте сказать!"

"Наша операция ни на Днепре, ни на какой-то ещё речке не закончится. Она закончится на границе между Польшей и Украиной, между Польшей и Венгрией. Вон там закончится после полной и безоговорочной капитуляции совершенно чётко", — сказал он.

А в дальнейшем уже вся территория будет освобождена, какие-то регионы захотят войти в состав России или стать суверенными — это их право. Но совершенно однозначно, заверил эксперт, что нацизма там не будет. Какое-то время на этих освобождённых территориях будет присутствовать российское командование, оно будет отвечать за полную денацификацию Украины, заключил Сивков.

Ранее эксперт рассказал, почему Запад не может допустить капитуляции Украины. По словам Сивкова, это будет означать провал США и их партнёров перед Россией.