Подмосковье проводит переговоры с инвесторами о локализации предприятий из Китая
Московская область проводит переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"Мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определённых условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума", — рассказала она журналистам.
Сейчас в регион едет китайская делегация с рабочей поездкой, и власти Подмосковья ведут конкретные разговоры о локализации предприятий.
Ранее был опубликован список самых востребованных профессий в Подмосковье. Получать работники смогут от 20 до 58 тысяч рублей ежемесячно.