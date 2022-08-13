Подмосковье проводит переговоры с инвесторами о локализации предприятий из Китая

"Мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определённых условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума", — рассказала она журналистам.