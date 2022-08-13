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13 августа, 14:22

Подмосковье проводит переговоры с инвесторами о локализации предприятий из Китая

Московская область проводит переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определённых условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума", — рассказала она журналистам.

Сейчас в регион едет китайская делегация с рабочей поездкой, и власти Подмосковья ведут конкретные разговоры о локализации предприятий.

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Артур Лапсаков

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