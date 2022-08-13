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13 августа, 14:21

В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист

МЧС эвакуируют тело погибшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста

В горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале погиб альпинист. Спасатели эвакуируют его тело, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 13:00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела. Данные погибшего скалолаза пока неизвестны.

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Напомним, сегодня пятеро туристов подали сигнал о помощи в горах Кабардино-Балкарии. На место происшествия были направлены восемь спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС РФ и одна единица техники.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Григорий Воронцов

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