В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
МЧС эвакуируют тело погибшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста
В горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале погиб альпинист. Спасатели эвакуируют его тело, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В 13:00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела. Данные погибшего скалолаза пока неизвестны.
Напомним, сегодня пятеро туристов подали сигнал о помощи в горах Кабардино-Балкарии. На место происшествия были направлены восемь спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС РФ и одна единица техники.