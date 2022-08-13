Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о согласии его страны со вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В заявлении говорится, что "суверенный выбор Финляндии и Швеции" позволит укрепить безопасность этих стран на фоне "существующей угрозы в непосредственной близости от них". Также утверждается, что увеличение числа членов НАТО "внесёт значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность".