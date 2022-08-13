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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 22:12

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о согласии его страны со вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В заявлении говорится, что "суверенный выбор Финляндии и Швеции" позволит укрепить безопасность этих стран на фоне "существующей угрозы в непосредственной близости от них". Также утверждается, что увеличение числа членов НАТО "внесёт значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность".

Чавушоглу: Финляндия и Швеция пока не выполнили условия для вступления в НАТО
Чавушоглу: Финляндия и Швеция пока не выполнили условия для вступления в НАТО

Как сообщал Лайф, одна за другой страны – участницы альянса утверждают такие протоколы, но главным препятствием на пути Швеции и Финляндии в НАТО является позиция Турции. Анкара поставила десять условий для снятия вето на их членство в альянсе. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции. Позже президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки.

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Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев
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