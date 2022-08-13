Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о согласии его страны со вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
В заявлении говорится, что "суверенный выбор Финляндии и Швеции" позволит укрепить безопасность этих стран на фоне "существующей угрозы в непосредственной близости от них". Также утверждается, что увеличение числа членов НАТО "внесёт значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность".
Как сообщал Лайф, одна за другой страны – участницы альянса утверждают такие протоколы, но главным препятствием на пути Швеции и Финляндии в НАТО является позиция Турции. Анкара поставила десять условий для снятия вето на их членство в альянсе. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции. Позже президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки.
Пресс-служба Президента РФ