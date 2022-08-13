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13 августа, 18:49

В Евросоюзе заявили о недочётах в реформах Грузии, важных для нового шага сближения

В ЕС заявили о недочётах в реформах Грузии, важных для нового этапа интеграции с объединением. Об этом свидетельствует доклад дипломатической службы союза. Отметим, что такое обращение размещено в преддверии заседания Совета ассоциации ЕС – Грузия, которое состоится 6 сентября.

"Грузия продолжила путь реформ в сложных условиях. <...> Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека. По мере того как Грузия вступает в новый этап отношений с ЕС со своей европейской перспективой, Грузии необходимо занять ответственный и добросовестный подход, который соответствует её заявленным целям и чаяниям её граждан", — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В докладе подчёркивается, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели отметил, что важное значение в вопросе интеграции будет иметь, в частности, приверженность демократической консолидации, судебным реформам и борьбе с организованной преступностью.

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Как ранее сообщал Лайф, Чехия предложила странам Евросоюза в конце августа обсудить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По данным AFP, встреча по этому вопросу должна пройти в Праге.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Никита Осипов

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