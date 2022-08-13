В Белоруссии заявили о значительном уменьшении числа барьеров в торговле с Россией

За последние два года в торговле с Россией исчезло существенное число барьеров. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы видим, что сейчас российский рынок для нас открылся. За последние два года мы сняли очень много, может быть, мелких, но тем не менее существенных барьеров для конкретных предприятий, которые препятствовали наращиванию их поставок [в Россию]", — сказал он.

Головченко подчеркнул, что для этого была проделана серьёзная работа. По его словам, Белоруссия в текущем году планирует выйти на 40-процентное увеличение экспорта в РФ и другие страны ЕАЭС. При этом премьер не исключил, что поставки будут осуществляться в дальнейшем на рынки Европы и США.

Он также рассказал о проработке импортозамещающих проектов в промышленности, на которые Москва намерена выделить 1,5 млрд долларов. Головченко отметил, что в первую очередь планируется реализовать производство светового оборудования для автомобилей и создание тормозных систем.