"Ты следующая": Джоан Роулинг пригрозили расправой из-за поста в поддержку писателя Рушди
Джоан Роулинг пригрозили расправой из-за поста в поддержку писателя Рушди
Автору книг о мире волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она публично поддержала пострадавшего в результате нападения на писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает Deadline.
На странице в соцсетях Роулинг назвала "ужасающими новостями" сообщения о произошедшем в США инциденте и заявила, что из-за этого ей мягко говоря не по себе. В ответ на это Роулинг получила комментарий: "Не переживай. Ты следующая".
Как оказалось, угрозу написал экстремист, ранее восхитившийся поступком злоумышленника, который пытался убить Рушди. Позднее Роулинг сообщила, что обратилась в полицию.
Как сообщал Лайф, нападение было совершено накануне на сцене образовательного центра округа Чатокуа на западе штата Нью-Йорк. Писатель получил 10–15 ударов ножом. Вскоре была раскрыта личность преступника. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Сегодня его арестовали.
ТАСС / AP Photo / Lefteris Pitarakis