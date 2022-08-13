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13 августа, 18:21

"Ты следующая": Джоан Роулинг пригрозили расправой из-за поста в поддержку писателя Рушди

Джоан Роулинг пригрозили расправой из-за поста в поддержку писателя Рушди

Автору книг о мире волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она публично поддержала пострадавшего в результате нападения на писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает Deadline.

На странице в соцсетях Роулинг назвала "ужасающими новостями" сообщения о произошедшем в США инциденте и заявила, что из-за этого ей мягко говоря не по себе. В ответ на это Роулинг получила комментарий: "Не переживай. Ты следующая".

Как оказалось, угрозу написал экстремист, ранее восхитившийся поступком злоумышленника, который пытался убить Рушди. Позднее Роулинг сообщила, что обратилась в полицию.

"Скорее всего, потерял глаз": Стало известно состояние писателя, пережившего нападение в США

"Скорее всего, потерял глаз": Стало известно состояние писателя, пережившего нападение в США

Как сообщал Лайф, нападение было совершено накануне на сцене образовательного центра округа Чатокуа на западе штата Нью-Йорк. Писатель получил 10–15 ударов ножом. Вскоре была раскрыта личность преступника. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Сегодня его арестовали.

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ТАСС / AP Photo / Lefteris Pitarakis

Наталья Исакова

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