"Ты следующая": Джоан Роулинг пригрозили расправой из-за поста в поддержку писателя Рушди

Автору книг о мире волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она публично поддержала пострадавшего в результате нападения на писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает Deadline.

На странице в соцсетях Роулинг назвала "ужасающими новостями" сообщения о произошедшем в США инциденте и заявила, что из-за этого ей мягко говоря не по себе. В ответ на это Роулинг получила комментарий: "Не переживай. Ты следующая".