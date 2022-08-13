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13 августа, 17:55

95-летняя актриса Джина Лоллобриджида выдвинулась кандидатом в парламент Италии

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида выдвинулась кандидатом в парламент, несмотря на солидный возраст. В этом году звезда фильмов "Собор Парижской Богоматери" и "Фанфан-Тюльпан" отпраздновала 95-летие.

Как сообщает газета La Repubblica, артистка собирается пойти в депутаты от политического образования "Суверенная и народная Италия". При этом она идёт вне списка. Как отметили в издании, таким образом партия рассчитывает преодолеть трёхпроцентный барьер, необходимый для прохождения в законодательный орган.

Отметим, что выборы в верхнюю палату итальянского парламента пройдут 25 сентября.

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А ранее Лайф сообщал, что Белый дом подтвердил планы Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок. В 2024 году ему исполнится 82 года.

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Getty Images / Pascal Le Segretain

Наталья Исакова

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