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13 августа, 17:41

Минск пригрозил Западу зеркальным ответом в случае конфискации собственности

Премьер Белоруссии Головченко: Минск зеркально ответит Западу на конфискацию собственности

Минск примет зеркальные меры, если на Западе будет конфискована белорусская собственность. Об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Он рассказал, что есть перечень компаний, юридических лиц – резидентов Белоруссии, долями в которых обладают резиденты из недружественных стран. При этом на отчуждение этих частей уже наложен запрет, заметил премьер.

"Хочешь работать в Беларуси, — пожалуйста, работай, никаких препятствий не будет, но если собрался бросить всё здесь, убежать и увезти деньги, то извините. Пока такое отношение к нам, такие же меры будем принимать и здесь", — сказал Головченко.

При этом премьер заметил, что на данный момент нет прямой конфискации имущества республики на Западе и Минск пока никаких мер не предпринимает.

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Напомним, ранее премьер Белоруссии Головченко заявил, что товарооборот с Евросоюзом вырос до $3 млрд. Таким образом, западные санкции не остановили торговлю Белоруссии с ЕС.

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ТАСС / Петр Ковалев

Никита Осипов

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