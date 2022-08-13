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13 августа, 17:17

В Британии заявили о стремительной потере США статуса мирового гегемона

Daily Express: США стремительно теряют статус мирового гегемона

Обозреватель Джеймс Ли в статье для британского издания Daily Express заявил, что США стремительно теряют статус мирового гегемона. По его мнению, на лидерство сверхдержавы теперь претендуют и другие страны.

Журналист отметил, что распад Советского Союза сопровождался "заполнением пустого пространства" Вашингтоном, который под видом демократии продвигал присутствие американских военных в некоторых странах Европы, а также использовал доллар как один из рычагов давления на глобальную политику. Однако Штаты истощили себя в военных конфликтах в Ираке и Афганистане.

Как считает обозреватель, пока США ещё удаётся удерживать статус крупнейшей экономики и военной державы мира, но всё больше других стран начинают бросать им вызов. В частности, речь идёт о России и Китае, действия которых способствуют изменению мирового порядка с тревожной скоростью.

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А ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с РФ и Китаем, которую спровоцировали сами. Он отметил, что единственный выход — это не подливать масла в огонь и параллельно с этим создавать варианты решения разногласий, но для этого должна быть какая-то цель.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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