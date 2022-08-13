В Британии заявили о стремительной потере США статуса мирового гегемона

Обозреватель Джеймс Ли в статье для британского издания Daily Express заявил, что США стремительно теряют статус мирового гегемона. По его мнению, на лидерство сверхдержавы теперь претендуют и другие страны.

Журналист отметил, что распад Советского Союза сопровождался "заполнением пустого пространства" Вашингтоном, который под видом демократии продвигал присутствие американских военных в некоторых странах Европы, а также использовал доллар как один из рычагов давления на глобальную политику. Однако Штаты истощили себя в военных конфликтах в Ираке и Афганистане.

Как считает обозреватель, пока США ещё удаётся удерживать статус крупнейшей экономики и военной державы мира, но всё больше других стран начинают бросать им вызов. В частности, речь идёт о России и Китае, действия которых способствуют изменению мирового порядка с тревожной скоростью.