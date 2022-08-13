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13 августа, 16:59

На улицах мексиканского города началась настоящая война между двумя картелями

11 человек погибли в Мексике в результате конфликта двух картелей

Столкновение членов двух картелей в мексиканской тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес. Об этом сообщает The Guardian.

Стычка между членами картелей Los Chapos и Los Mexicles произошла 11 августа. Охрана исправительного учреждения жёстко подавила потасовку, в результате которой двое заключённых погибли, ещё четверо были ранены. После этого беспорядки перешли на улицы.

Члены одной из группировок, прознав про смерть товарищей, начали расстреливать местных жителей, поджигать транспорт и магазины. Беспорядки привели к гибели девяти человек и большому количеству раненых. В том числе погибли четверо сотрудников местной радиостанции.

Полиции удалось частично нейтрализовать ситуацию, однако граждан всё ещё просят не выходить из домов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мексике неизвестные убили семью из семи человек, включая женщин и ребёнка. Местные СМИ со ссылкой на жителей муниципалитета Бока-дель-Рио уточняют, что семья владела мясными лавками.

Обложка ©

Getty Images / Juan Carlos Williams / Eyepix Group / Future Publishing

Григорий Воронцов

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