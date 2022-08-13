На улицах мексиканского города началась настоящая война между двумя картелями

Столкновение членов двух картелей в мексиканской тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес. Об этом сообщает The Guardian.

Стычка между членами картелей Los Chapos и Los Mexicles произошла 11 августа. Охрана исправительного учреждения жёстко подавила потасовку, в результате которой двое заключённых погибли, ещё четверо были ранены. После этого беспорядки перешли на улицы.

Члены одной из группировок, прознав про смерть товарищей, начали расстреливать местных жителей, поджигать транспорт и магазины. Беспорядки привели к гибели девяти человек и большому количеству раненых. В том числе погибли четверо сотрудников местной радиостанции.

Полиции удалось частично нейтрализовать ситуацию, однако граждан всё ещё просят не выходить из домов.