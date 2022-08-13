Мощный взрыв прогремел вблизи завода "Сокол" в Новой Каховке

Около приборостроительного завода "Сокол" в Новой Каховке Херсонской области только что прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

"Это центр микрорайона Сокол. Это завод, там мирные люди", — рассказал неназванный собеседник агентству.

Он также отметил, что это самый густонаселённый район города. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.