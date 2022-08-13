Мощный взрыв прогремел вблизи завода "Сокол" в Новой Каховке
Около приборостроительного завода "Сокол" в Новой Каховке Херсонской области только что прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
"Это центр микрорайона Сокол. Это завод, там мирные люди", — рассказал неназванный собеседник агентству.
Он также отметил, что это самый густонаселённый район города. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.
Накануне Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS. При этом часть выпущенных снарядов упала, часть удалось сбить ПВО. Мост Каховской ГЭС после атаки ВСУ повреждений не получил.
ТАСС / Сергей Бобылев