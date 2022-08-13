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13 августа, 16:27

Городской механический завод в Донецке пострадал от очередного обстрела ВСУ

<p>Куйбышевский район, последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegam / <a href="https://t.me/TRO_DPR" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Штаб ТерО ДНР</a></p>

Куйбышевский район, последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegam / Штаб ТерО ДНР

Донецкий механический завод, находящийся в Куйбышевском районе, получил повреждения в результате обстрела города войсками ВСУ. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов городов республики. <...> Проспект Весёлый, 76 — Донецкий механический завод", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Ирина Фальке

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