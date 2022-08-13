Городской механический завод в Донецке пострадал от очередного обстрела ВСУ
Куйбышевский район, последствия обстрела Донецка. Обложка © Telegam / Штаб ТерО ДНР
Донецкий механический завод, находящийся в Куйбышевском районе, получил повреждения в результате обстрела города войсками ВСУ. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов городов республики. <...> Проспект Весёлый, 76 — Донецкий механический завод", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее днём в Донецке сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ. Также в результате атаки украинских военных города в домах повреждены газовая труба, остекление и кровля.