Украинские правозащитники осудили Зеленского за лишение оппонентов гражданства
Правозащитные организации Украины осудили президента страны Владимира Зеленского за практику лишения гражданства. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление правозащитников. Те убеждены, что Зеленский разбирается с неугодными Киеву людьми, используя нечестные методы.
"Горько осознавать, что президент Владимир Зеленский <...> прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов", — говорится в заявлении Харьковской правозащитной группы.
Кроме того, правозащитники ссылаются на 25-ю статью Конституции Украины, которая запрещает лишать гражданства в принудительном порядке.
Ранее украинские СМИ писали о том, что Зеленский может лишить украинского гражданства ряд влиятельных политиков и бизнесменов. В их числе был и бизнесмен Игорь Коломойский. Позже Офис президента Украины засекретил указ о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана.
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