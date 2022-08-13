Украинские правозащитники осудили Зеленского за лишение оппонентов гражданства

Правозащитные организации Украины осудили президента страны Владимира Зеленского за практику лишения гражданства. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление правозащитников. Те убеждены, что Зеленский разбирается с неугодными Киеву людьми, используя нечестные методы.

"Горько осознавать, что президент Владимир Зеленский <...> прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов", — говорится в заявлении Харьковской правозащитной группы.

Кроме того, правозащитники ссылаются на 25-ю статью Конституции Украины, которая запрещает лишать гражданства в принудительном порядке.