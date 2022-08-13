Идея финских властей ограничить выдачи виз россиянам путём создания определённого расписания является "мелкой провокацией" и показывает, что политикам уже попросту нечего придумать, чтобы напакостить России. Таким мнением с Лайфом поделился первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Это мелкие провокации, когда люди уже не знают, что можно сделать. Придумывают всё возможное. Хочу сказать, что это малоэффективно. Потому что у большинства граждан визы есть и есть возможности получать шенгенские визы", — сказал он.

По словам Чепы, это несущественно повлияет на граждан России. А подобные попытки ущемить россиян и "показать себя" будут иметь соответствующий ответ.