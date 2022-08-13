В мужчине с бутылкой шампанского в аэропорту Варшавы опознали Порошенко
Порошенко в аэропорту Варшавы. Обложка © Telegram / "Украина Сейчас"
В пассажире в аэропорту столицы Польши опознали экс-президента Украины Петра Порошенко — мужчина гулял по коридорам воздушной гавани с бутылкой игристого вина в руке. Об этом сообщает новостной портал "Украина сейчас".
"Наш журналист в очередной раз заметил Петра Порошенко в аэропорту Варшавы, на этот раз — с бутылкой алкоголя", — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
По словам журналистов, бывший украинский лидер отправился в очередное путешествие в компании жены Марины, а также в сопровождении трёх постоянных охранников.
Последний раз чету экс-президента Украины застали в элитном отеле Лондона, а жена Порошенко устроила потасовку с журналистом, заметившим семью политика, и стала отбирать у корреспондента телефон.