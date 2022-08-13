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13 августа, 15:59

В мужчине с бутылкой шампанского в аэропорту Варшавы опознали Порошенко

<p>Порошенко в аэропорту Варшавы. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/u_now" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Украина Сейчас"</a></p>

Порошенко в аэропорту Варшавы. Обложка © Telegram / "Украина Сейчас"

В пассажире в аэропорту столицы Польши опознали экс-президента Украины Петра Порошенко — мужчина гулял по коридорам воздушной гавани с бутылкой игристого вина в руке. Об этом сообщает новостной портал "Украина сейчас".

"Наш журналист в очередной раз заметил Петра Порошенко в аэропорту Варшавы, на этот раз — с бутылкой алкоголя", — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

По словам журналистов, бывший украинский лидер отправился в очередное путешествие в компании жены Марины, а также в сопровождении трёх постоянных охранников.

Порошенко наплевал на сроки возвращения в Киев и пошёл гулять по европейскому городу

Порошенко наплевал на сроки возвращения в Киев и пошёл гулять по европейскому городу

Последний раз чету экс-президента Украины застали в элитном отеле Лондона, а жена Порошенко устроила потасовку с журналистом, заметившим семью политика, и стала отбирать у корреспондента телефон.

Ирина Фальке

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