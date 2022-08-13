В мужчине с бутылкой шампанского в аэропорту Варшавы опознали Порошенко

В пассажире в аэропорту столицы Польши опознали экс-президента Украины Петра Порошенко — мужчина гулял по коридорам воздушной гавани с бутылкой игристого вина в руке. Об этом сообщает новостной портал "Украина сейчас".

"Наш журналист в очередной раз заметил Петра Порошенко в аэропорту Варшавы, на этот раз — с бутылкой алкоголя", — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

По словам журналистов, бывший украинский лидер отправился в очередное путешествие в компании жены Марины, а также в сопровождении трёх постоянных охранников.