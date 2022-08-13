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13 августа, 15:33

Напавший на писателя Рушди арестован по обвинению в покушении на убийство

Напавший на британского писателя Салмана Рушди 24-летний Хади Матар арестован и обвинён в покушении на убийство. Об этом говорится в публикации агентства Reuters.

"Хади Матару, ответственному за вчерашнее нападение, официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и в нападении", — сказано в материале.

По данным СМИ, правоохранители арестовали Матара без права внесения залога.

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Как сообщал Лайф, нападение было совершено накануне на сцене образовательного центра округа Чатокуа на западе штата Нью-Йорк. Писатель получил 10–15 ударов ножом. Вскоре была раскрыта личность преступника. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

Обложка ©

Getty Images / Jane Tyska / Digital First Media / East Bay Times

Никита Осипов
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