Напавший на писателя Рушди арестован по обвинению в покушении на убийство

Напавший на британского писателя Салмана Рушди 24-летний Хади Матар арестован и обвинён в покушении на убийство. Об этом говорится в публикации агентства Reuters.

"Хади Матару, ответственному за вчерашнее нападение, официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и в нападении", — сказано в материале.

По данным СМИ, правоохранители арестовали Матара без права внесения залога.