В США рекордными темпами дорожают кетчуп и томатные соусы

В США из-за роста цен на топливо и удобрения, а также засухи сильно подорожали томаты, томатные соусы и кетчуп. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на производителей.

"С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны — растут цены на топливо и удобрения", — отметил глава ассоциации производителей томатов Калифорнии Майк Монтна.

Цены на томатную пасту самой популярной в США компании Ingoram по сравнению с прошлым годом выросли аж на 80%. В материале также утверждается, что Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.