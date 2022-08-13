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13 августа, 15:08

В США рекордными темпами дорожают кетчуп и томатные соусы

Bloomberg: В США из-за засухи, роста цен на топливо и удобрения дорожает кетчуп

В США из-за роста цен на топливо и удобрения, а также засухи сильно подорожали томаты, томатные соусы и кетчуп. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на производителей.

"С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны — растут цены на топливо и удобрения", — отметил глава ассоциации производителей томатов Калифорнии Майк Монтна.

Цены на томатную пасту самой популярной в США компании Ingoram по сравнению с прошлым годом выросли аж на 80%. В материале также утверждается, что Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.

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А ранее Лайф сообщал, что новые счета за электричество заставили американцев затянуть пояса. Столь резкое подорожание электроэнергии объясняется увеличением стоимости газа. Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие семьи теперь вынуждены экономить на еде, а кто-то стал разумнее расходовать свет и не включать кондиционер, несмотря на бушующую жару.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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