По 800 долларов с машины: Украинские чиновники продавали "пропуска" для выезда на подконтрольную РФ территорию

Украинские чиновники Запорожья требовали взятки с жителей, пытающихся выехать на подконтрольные России территории. Коррупционную схему выявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Бюро разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 млн гривен (около 54 тысяч долларов)", — сказано в сообщении пресс-службы ГБР.

Отдельные "дельцы" администрации Запорожья, городского совета и правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за быстрое и положительное рассмотрение заявок на выезд. Для этого создавались искусственные препятствия, затягивание времени либо сознательный допуск ошибок при оформлении документов. В результате заявки рассматривали от четырёх до пяти недель или людям отказывали в выезде. А вот неправомерная выгода с одного автомобиля могла составлять до 800 долларов. Деньги получали специально привлечённые посредники.

Сотрудники ГБР провели более 20 обысков у причастных к схеме лиц, изъяты черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи. Одного из посредников задержали в момент передачи 1400 долларов за положительное рассмотрение заявки.