Металлическая арматура насквозь пробила иномарку в Ингушетии

Два человека погибли после столкновения легковушки с КамАЗом на 588-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Кадры с места аварии в Ингушетии, где погибло два человека. Видео © Telegram / ЧП Кавказ

"Автомобиль Hyundai Solaris врезался в КамАЗ, гружённый металлической арматурой. В результате погибло два человека", — говорится в заявлении.

Судя по кадрам с места происшествия, арматура насквозь пробила иномарку. Для ликвидации последствий привлекались сотрудники поисково-спасательных отрядов "Карабулак" и "Эрши". Причины аварии пока выясняются.