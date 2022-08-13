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13 августа, 14:44

Металлическая арматура насквозь пробила иномарку в Ингушетии

Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Ингушетии

Два человека погибли после столкновения легковушки с КамАЗом на 588-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Кадры с места аварии в Ингушетии, где погибло два человека. Видео © Telegram / ЧП Кавказ

"Автомобиль Hyundai Solaris врезался в КамАЗ, гружённый металлической арматурой. В результате погибло два человека", — говорится в заявлении.

Судя по кадрам с места происшествия, арматура насквозь пробила иномарку. Для ликвидации последствий привлекались сотрудники поисково-спасательных отрядов "Карабулак" и "Эрши". Причины аварии пока выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что пять человек, в том числе ребёнок, разбились насмерть в ДТП в Ростовской области. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, после чего машина загорелась. По факту происшествия организована проверка.

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Кадр из видео Telegram / ЧП Кавказ

Наталья Исакова

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