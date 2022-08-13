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13 августа, 14:36

Власти Энергодара: ВСУ выпустили 9 снарядов по прилегающей к Запорожской ТЭС территории

Вооружённые силы Украины выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, прилегающей к ТЭС в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщили власти города.

"Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара. Сегодня днём националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — говорится в публикации.

Одна турбина Каховской ГЭС выведена из строя после ракетных ударов ВСУ

Одна турбина Каховской ГЭС выведена из строя после ракетных ударов ВСУ

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Он уточнил, что прилёты также зафиксированы в районе побережья Днепра.

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Ирина Фальке

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