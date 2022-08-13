Власти Энергодара: ВСУ выпустили 9 снарядов по прилегающей к Запорожской ТЭС территории

Вооружённые силы Украины выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, прилегающей к ТЭС в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщили власти города.

"Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара. Сегодня днём националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — говорится в публикации.