Власти Энергодара: ВСУ выпустили 9 снарядов по прилегающей к Запорожской ТЭС территории
Вооружённые силы Украины выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, прилегающей к ТЭС в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщили власти города.
"Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара. Сегодня днём националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — говорится в публикации.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Он уточнил, что прилёты также зафиксированы в районе побережья Днепра.
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