Мужчины уезжают с Украины в Польшу под видом студентов, чтобы избежать призыва. Об этом говорится в публикации издания "Страна.ua". По данным СМИ, цена за подобные услуги варьируется от полутора до 2,5 тысячи долларов, а объявлений с подобными предложениями в соцсетях много.

"Большинство посредников обещают поступление в польские и прибалтийские вузы, причём без личного посещения и особых хлопот. Также утверждают, что учёба будет "для галочки", то есть свободно можно выехать в любую страну ЕС", — сказано в материале.

Причём провернуть такую аферу не всегда удаётся беспрепятственно, так как иногда пограничники при проверке документов "заворачивают" выезжающих для дополнительных разбирательств. Эксперты рассказали изданию, что такая схема действительно работает. Однако если уклонившихся от призыва "поймают на торговле дипломами", то у вуза могут отобрать лицензию, подчёркивает "Страна.ua".