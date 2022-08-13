Посол РФ Грызлов: Изоляция не помешает развитию спорта в РФ и Белоруссии
Попытки Запада сепарировать российских и белорусских спортсменов от международных соревнований не помешают странам развивать спорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Минске Бориса Грызлова.
"Так называемый коллективный Запад пытается делать всё, чтобы изолировать наших сограждан от международного спорта. "Коллективный Запад" продолжает нарушать принцип "спорт вне политики", — напомнил он.
Однако, по словам Грызлова, подобная ситуация не заставит Россию и Белоруссию отказаться от поддержки физической культуры и спорта. Он добавил, что это направление является одним из ключевых элементов социальной политики.
"[С ним] связано воспитание молодого поколения, увеличение продолжительности жизни, в целом — здоровье нации. Спорт помогает добиваться успеха, учит бороться, бороться честно, учит побеждать, учит не сдаваться в преодолении трудностей", — отметил дипломат.
Ранее Лайф писал, что лучший лыжник Норвегии снова поддержал изоляцию российских спортсменов. По его словам, отсутствие россиян на стартах не повлияет на его мотивацию. При этом тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум подчеркнул, что его команда потеряет нескольких принципиальных соперников из России.
ТАСС / Валерий Шарифулин