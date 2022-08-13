Посол РФ Грызлов: Изоляция не помешает развитию спорта в РФ и Белоруссии

Попытки Запада сепарировать российских и белорусских спортсменов от международных соревнований не помешают странам развивать спорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Минске Бориса Грызлова.

"Так называемый коллективный Запад пытается делать всё, чтобы изолировать наших сограждан от международного спорта. "Коллективный Запад" продолжает нарушать принцип "спорт вне политики", — напомнил он.

Однако, по словам Грызлова, подобная ситуация не заставит Россию и Белоруссию отказаться от поддержки физической культуры и спорта. Он добавил, что это направление является одним из ключевых элементов социальной политики.

"[С ним] связано воспитание молодого поколения, увеличение продолжительности жизни, в целом — здоровье нации. Спорт помогает добиваться успеха, учит бороться, бороться честно, учит побеждать, учит не сдаваться в преодолении трудностей", — отметил дипломат.