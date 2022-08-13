"Продолжаем перемалывать ВСУ": Освобождение Песков назвали переломом в битве за Донбасс

Освобождение российскими военными посёлка Пески Донецкой Народной Республики стало переломным моментом в битве за Донбасс. Теперь украинским военным остаётся бежать либо сдаваться в плен, считает политолог Евгений Михайлов.

"Освобождение Песков полностью меняет картину боевых действий, это фактически перелом в битве за Донбасс. В дальнейшем, я думаю, мы увидим окончательное бегство украинских военных, потому что мы продолжаем перемалывать их. Уничтожение двух рот 72-й механизированной бригады ВСУ — это, конечно, моральный удар, помимо того, что удар именно по живой силе", — приводит телеканал "360" слова эксперта.