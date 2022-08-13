НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 15:29

"Продолжаем перемалывать ВСУ": Освобождение Песков назвали переломом в битве за Донбасс

Политолог Михайлов назвал освобождение Песков переломом в битве за Донбасс

Освобождение российскими военными посёлка Пески Донецкой Народной Республики стало переломным моментом в битве за Донбасс. Теперь украинским военным остаётся бежать либо сдаваться в плен, считает политолог Евгений Михайлов.

"Освобождение Песков полностью меняет картину боевых действий, это фактически перелом в битве за Донбасс. В дальнейшем, я думаю, мы увидим окончательное бегство украинских военных, потому что мы продолжаем перемалывать их. Уничтожение двух рот 72-й механизированной бригады ВСУ — это, конечно, моральный удар, помимо того, что удар именно по живой силе", — приводит телеканал "360" слова эксперта.

Михайлов напомнил, что этот населённый пункт уже давно превращён в мощный укрепрайон ВСУ, откуда артиллерия вела обстрелы кварталов Донецка. Именно там, по словам политолога, находились "самые боеспособные и злобные части". С освобождением Песков у союзных войск появилась возможность отодвинуть фронт от столицы ДНР и освободить город Артёмовск.

Пленные бойцы ВСУ заявили о нежелании становиться пушечным мясом для киевского режима

Пленные бойцы ВСУ заявили о нежелании становиться пушечным мясом для киевского режима

Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески. Также российские ВКС ликвидировали до 170 украинских военных в ДНР, а также были уничтожены два Ми-24 противника в Николаевской области.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров