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13 августа, 16:08

Словакия передала Украине четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 натовского калибра

<p>Украина получила от Словакии САУ Zuzana 2. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ermaka2022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Ермак</a></p>

Украина получила от Словакии САУ Zuzana 2. Обложка © Telegram / Андрей Ермак

Украина получила от Словакии партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 с натовским калибром 155 миллиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр", — написал помощник Зеленского.

Передачу самоходных орудий также подтвердил в "Твиттере" министр обороны страны-отправителя Ярослав Надь, подчёркивая, что техника "наконец-то оказалась в руках ВСУ".

"Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооружённых сил", — сказал глава Минобороны Словакии.

ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра

Ранее Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Киеву на $1 млрд. В перечне также сотни противотанковых систем AT4, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, противопехотные мины Claymore ("Клеймор") и другие виды вооружения.

Ирина Фальке

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