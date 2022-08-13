Словакия передала Украине четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 натовского калибра

Украина получила от Словакии партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 с натовским калибром 155 миллиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр", — написал помощник Зеленского.

Передачу самоходных орудий также подтвердил в "Твиттере" министр обороны страны-отправителя Ярослав Надь, подчёркивая, что техника "наконец-то оказалась в руках ВСУ".

"Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооружённых сил", — сказал глава Минобороны Словакии.