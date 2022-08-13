Британская военная академия отчислила семерых кадетов из ОАЭ за роскошный образ жизни
Британская военная академия в Сандхерсте исключила семерых кадетов из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) за роскошный образ жизни. Об этом говорится в публикации Daily Mail. По данным издания, такое решение принял сотрудник учреждения генерал-майор Дункан Кэппс.
Сообщается, что отчисленные курсанты принадлежали к королевским семьям. Они давали сотрудникам учреждения взятки для того, чтобы избежать выполнение обязанностей.
"Один [из них] хотел, чтобы его освободили от утреннего дежурства в карауле, поэтому он подошёл к старшему сержанту роты с пачкой банкнот по 10 фунтов стерлингов. Целой пачкой в руке", — рассказал один из выпускников академии.
По данным издания, отчисленные предлагали инструкторам академии дорогостоящие автомобили и часы, а также путешествия на заграничные курорты. Подчёркивается, что данные сотрудники уже получили дисциплинарные взыскания.
Напомним, ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Роджер Бутл предрёк серьёзные последствия в случае вооружённого конфликта между Китаем и США из-за Тайваня. По его словам, результаты будут настолько разрушительными, что буквально станут экономическим и военным кошмаром для целого мира.
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