Британская военная академия отчислила семерых кадетов из ОАЭ за роскошный образ жизни

Британская военная академия в Сандхерсте исключила семерых кадетов из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) за роскошный образ жизни. Об этом говорится в публикации Daily Mail. По данным издания, такое решение принял сотрудник учреждения генерал-майор Дункан Кэппс.

Сообщается, что отчисленные курсанты принадлежали к королевским семьям. Они давали сотрудникам учреждения взятки для того, чтобы избежать выполнение обязанностей.

"Один [из них] хотел, чтобы его освободили от утреннего дежурства в карауле, поэтому он подошёл к старшему сержанту роты с пачкой банкнот по 10 фунтов стерлингов. Целой пачкой в руке", — рассказал один из выпускников академии.