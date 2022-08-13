Количество выданных гражданам России виз удивило датского министра

Власти Дании могут рассмотреть запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом пишет газета Berlingske со ссылкой на министра иностранных дел страны Йеппе Кофода.

По данным издания, за первые пять месяцев 2022 года Дания выдала россиянам в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021 год. Так, количество оформленных в этом году документов составило 141 против 49 в прошлом.

"Это определённо удивительно", — прокомментировал Кофод.

Министр допустил, что подобная ситуация может быть связана со снятием Данией ковидных ограничений. При этом он высказался на счёт недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского, который призвал все европейские страны остановить выдачу виз гражданам РФ.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения о привлечении к ответственности. <…> Мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", — отметил Кофод.