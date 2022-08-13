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13 августа, 16:33

Скорая с беременной женщиной попала в смертельное ДТП под Красноярском

В Красноярском крае в ДТП с машиной скорой помощи погибла медсестра

В Рыбинском районе Красноярского края в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла медсестра. Об этом сообщает сайт ngs24 со ссылкой на данные МВД по региону.

Первые минуты после аварии в Красноярском крае, где погибла медсестра. Видео © Telegram / ЧП Красноярск

Трагедия произошла во второй половине дня 13 августа на выезде из села Большие Ключи. Водитель медицинского автомобиля не уступил дорогу фуре, в итоге последняя протаранила служебную машину. Удар был такой силы, что у пострадавшей машины полностью снесло переднюю часть.

В результате медсестра скончалась на месте, водителя и беременную пациентку доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

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Кадр из видео Telegram / ЧП Красноярск

Наталья Исакова

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