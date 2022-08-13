Петербургский "Зенит" обыграл со счётом 2:1 московский футбольный клуб ЦСКА в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 13 августа на стадионе "Газпром-арена" в Северной столице. За матчем наблюдали 51 174 человек, кадры игры опубликовал телеграм-канал SHOT. Таким образом, "Зенит" нанёс ЦСКА первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

Кадры с матча, в ходе которого "Зенит" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 в матче пятого тура РПЛ. Видео © Telegram / SHOT

Забить мяч в ворота соперника из "Зенита" получилось у Малкома и Густаво Мантуана. У ЦСКА пенальти реализовал Фёдор Чалов. Отметим, что армейцы не обыгрывали "Зенит" с ноября 2018 года. Петербургский клуб набрал 11 очков и стал лидером турнирной таблицы РПЛ, ЦСКА — на третьем месте с 10 очками.