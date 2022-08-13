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13 августа, 16:39

Премьер Белоруссии Головченко: Товарооборот с Евросоюзом вырос до $3 млрд

Западные санкции не остановили торговлю Белоруссии с ЕС, товарооборот с которым в этом году уже достиг 3 миллиардов долларов. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Несмотря на введение эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций (деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения), мы всё равно продолжаем торговать с Евросоюзом", — сказал белорусский премьер.

При этом с некоторыми европейскими странами (Польшей, Чехией, Испанией) за первую половину 2022 года экспорт даже вырос по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Ранее премьер-министр республики заявил, что Белоруссия рассматривает возможность создания мощностей в порту Мурманска, поскольку оттуда грузовые суда свободно смогут попасть и в Атлантический океан, и в Тихий.

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Flickr / Zwedga

Ирина Фальке

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