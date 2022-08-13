Оставшуюся без российского газа Европу добьют обмеление рек и засуха
Bloomberg: Засуха и обмеление рек ухудшат ситуацию в Европе, страдающей от энергокризиса
Сильнейшая засуха и обмеление рек приведут к усилению энергетического кризиса в европейских странах, в которых уже сокращён объём поставок газа из РФ. Об этом говорится в публикации Bloomberg.
По данным СМИ, из-за жары крупная река в Западной Европе Рейн будет высыхать, что приведёт к сокращению поставок жизненно важных товаров по воде. Изменение климата только усугубляет кризис стоимости жизни, подчёркивает Bloomberg.
"Рейн используется для перевозки всего: от топлива до химикатов, от бумажной продукции до зерна. Климатический кризис произошёл в худшее из возможных времён, когда Европа уже находится в тисках кризиса энергоснабжения, усугублённого конфликтом на Украине", — сказано в материале.
Ранее Лайф писал, что в США из-за роста цен на топливо и удобрения, а также засухи сильно подорожали томаты, томатные соусы и кетчуп. Так, цены на томатную пасту самой популярной в США компании Ingoram по сравнению с прошлым годом выросли аж на 80%.
Getty Images / Stuart Brock/Anadolu Agency