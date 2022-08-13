Оставшуюся без российского газа Европу добьют обмеление рек и засуха

Сильнейшая засуха и обмеление рек приведут к усилению энергетического кризиса в европейских странах, в которых уже сокращён объём поставок газа из РФ. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

По данным СМИ, из-за жары крупная река в Западной Европе Рейн будет высыхать, что приведёт к сокращению поставок жизненно важных товаров по воде. Изменение климата только усугубляет кризис стоимости жизни, подчёркивает Bloomberg.

"Рейн используется для перевозки всего: от топлива до химикатов, от бумажной продукции до зерна. Климатический кризис произошёл в худшее из возможных времён, когда Европа уже находится в тисках кризиса энергоснабжения, усугублённого конфликтом на Украине", — сказано в материале.