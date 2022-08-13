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13 августа, 17:03

Сирия передала Ираку 50 задержанных боевиков ИГИЛ

Объединённое оперативное командование (ООК) силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков ИГИЛ* с иракским гражданством. Об этом сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на силовые структуры страны.

"Передача террористов происходила через пограничный переход Рабиа на границе с Сирией, Федеральное агентство разведки и расследований министерства внутренних дел приняло их с целью завершения необходимых процедур против них", — пояснили в органах.

Напомним, в 2021 году иракское правительство начало перемещение содержащихся в лагере Аль-Холь в сирийской пустыне членов семей подозреваемых в связях с ИГИЛ иракцев. Накануне агентство Shafaq сообщило о прибытии оттуда в Ирак 150 семей членов террористической группировки.

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Ранее Лайф писал, что в Лондоне по обвинению в терроризме задержали палача ИГИЛ. Его поймали в одном из лондонских аэропортов по прибытии из Турции, где несколько лет назад он также был осуждён по обвинению в терроризме.

* Запрещённая в России террористическая организация.


Обложка ©

Getty Images / Anas Alkharboutli / picture alliance

Ирина Фальке

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