Сирия передала Ираку 50 задержанных боевиков ИГИЛ

Объединённое оперативное командование (ООК) силами безопасности Ирака в субботу приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков ИГИЛ* с иракским гражданством. Об этом сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на силовые структуры страны.

"Передача террористов происходила через пограничный переход Рабиа на границе с Сирией, Федеральное агентство разведки и расследований министерства внутренних дел приняло их с целью завершения необходимых процедур против них", — пояснили в органах.

Напомним, в 2021 году иракское правительство начало перемещение содержащихся в лагере Аль-Холь в сирийской пустыне членов семей подозреваемых в связях с ИГИЛ иракцев. Накануне агентство Shafaq сообщило о прибытии оттуда в Ирак 150 семей членов террористической группировки.

Ранее Лайф писал, что в Лондоне по обвинению в терроризме задержали палача ИГИЛ. Его поймали в одном из лондонских аэропортов по прибытии из Турции, где несколько лет назад он также был осуждён по обвинению в терроризме.