На Кубани мужчина с ребёнком провалились в дыру на мосту

Мужчина с ребёнком провалились в дыру на мосту через реку Лаба в Краснодарском крае. По данному факту следователи проводят проверку. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.





"Сегодня в СМИ опубликованы сведения о получении травм мужчиной и ребёнком при переходе реки Лаба по мосту, соединяющему город Лабинск и село Вольное. По поручению главы регионального ведомства СК РФ Андрея Маслова по данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне вечером. Мужчина травмировал ноги, а ребёнок ударился головой о перила. В СУ СК РФ отметили, что пешеходная часть данного моста находится в аварийном состоянии. Имеются сквозные повреждения тротуара, которые не огорожены и не освещены, а перила не закреплены, подчёркивается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют личности пострадавших. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Опасный участок моста уже огорожен.