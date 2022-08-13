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13 августа, 17:18

На Кубани мужчина с ребёнком провалились в дыру на мосту

На Кубани проводят проверку, после того как мужчина с ребёнком провалились в дыру на мосту

Мужчина с ребёнком провалились в дыру на мосту через реку Лаба в Краснодарском крае. По данному факту следователи проводят проверку. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.

  • Дыра, в которую провалились мужчина и ребёнок. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю
    Дыра, в которую провалились мужчина и ребёнок. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю
  • Мост, на котором провалились мужчина и ребёнок. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю
    Мост, на котором провалились мужчина и ребёнок. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Дыра, в которую провалились мужчина и ребёнок. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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"Сегодня в СМИ опубликованы сведения о получении травм мужчиной и ребёнком при переходе реки Лаба по мосту, соединяющему город Лабинск и село Вольное. По поручению главы регионального ведомства СК РФ Андрея Маслова по данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне вечером. Мужчина травмировал ноги, а ребёнок ударился головой о перила. В СУ СК РФ отметили, что пешеходная часть данного моста находится в аварийном состоянии. Имеются сквозные повреждения тротуара, которые не огорожены и не освещены, а перила не закреплены, подчёркивается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют личности пострадавших. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Опасный участок моста уже огорожен.

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Обложка ©

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Никита Осипов

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