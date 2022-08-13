Раскрыта главная слабость французской армии в случае вооружённого конфликта

Вооружённые силы Франции столкнутся с дефицитом дальнобойной артиллерии и боеприпасов в случае участия страны в вооружённом конфликте. Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на выводы специальной комиссии, в которую входят высокопоставленные французские офицеры и военные эксперты.

Как отметил начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард, последние годы армия страны участвовала в асимметричных конфликтах, что повлекло за собой "компромиссы, сокращающие определённые возможности". Глава штаба ВМС Франции Пьер Вандье заявил, что военно-морской флот страны ещё никогда не был таким маленьким, как сейчас.

Вместе с тем у французов в три раза уменьшилось число истребителей, возникла потребность в закупке дополнительных беспилотников и дальнобойной артиллерии, а также в модернизации систем ПВО. Кроме того, во всех французских войсках выразили обеспокоенность недостаточным количеством боеприпасов на складах.