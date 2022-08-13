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13 августа, 17:39

Раскрыта главная слабость французской армии в случае вооружённого конфликта

Le Monde: ВС Франции столкнутся с дефицитом артиллерии и боеприпасов в случае конфликта

Вооружённые силы Франции столкнутся с дефицитом дальнобойной артиллерии и боеприпасов в случае участия страны в вооружённом конфликте. Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на выводы специальной комиссии, в которую входят высокопоставленные французские офицеры и военные эксперты.

Как отметил начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард, последние годы армия страны участвовала в асимметричных конфликтах, что повлекло за собой "компромиссы, сокращающие определённые возможности". Глава штаба ВМС Франции Пьер Вандье заявил, что военно-морской флот страны ещё никогда не был таким маленьким, как сейчас.

Вместе с тем у французов в три раза уменьшилось число истребителей, возникла потребность в закупке дополнительных беспилотников и дальнобойной артиллерии, а также в модернизации систем ПВО. Кроме того, во всех французских войсках выразили обеспокоенность недостаточным количеством боеприпасов на складах.

Во Франции призвали отменить антироссийские санкции ради Украины

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А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву. Также он приветствовал отправку из порта Одессы первого судна с украинским зерном.

Обложка ©

Getty Images / Aurelien Meunier

Наталья Исакова

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