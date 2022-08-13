Глава Татарстана Минниханов рекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона. Такое заявление Минниханов сделал в ходе совещания с муниципальными районами республики.

"Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы", — сказал глава Татарстана.

В пресс-службе заявили, что за последнюю неделю показатель заболеваемости ковидом в республике увеличился на 32%. Минниханов подчеркнул, что нужно активизировать работу по повторной вакцинации. Важно, чтобы коллективный иммунитет к вирусу был выработан заранее, а его показатель в регионе пока низкий, заметил глава республики.