В МИД Украины спустя сутки отреагировали на скандал с пьяными дипломатами в Вене
В МИД Украины подтвердили участие авто украинского военного атташе в пьяном ДТП в Вене
Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил участие автомобиля украинского военного атташе в пьяном ДТП в центре Вены.
"Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства ДТП, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками аварии", — написал дипломат в соцсетях.
Представитель МИД Украины добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято по итогам расследования.
Ранее стало известно, что в Вене полицейские устроили погоню за дипломатами c Украины, которые на машине врезались в автомобиль немецких туристов и уехали с места пьяного ДТП. Как утверждают свидетели, после аварии водитель и один из пассажиров даже поменялись местами. Инцидент произошёл ещё в пятницу, 11 августа.
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