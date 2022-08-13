В МИД Украины спустя сутки отреагировали на скандал с пьяными дипломатами в Вене

"Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства ДТП, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками аварии", — написал дипломат в соцсетях.

Ранее стало известно, что в Вене полицейские устроили погоню за дипломатами c Украины, которые на машине врезались в автомобиль немецких туристов и уехали с места пьяного ДТП. Как утверждают свидетели, после аварии водитель и один из пассажиров даже поменялись местами. Инцидент произошёл ещё в пятницу, 11 августа.