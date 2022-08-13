Пилоты погибли: Прогулочный самолёт воткнулся в землю в Белоруссии
В Белоруссии разбился легкомоторный самолёт
В Слонимском районе Белоруссии потерпел крушение легкомоторный самолёт. Два человека, которые были на его борту, погибли на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете РБ.
В сообщении ведомства говорится, что погибшие были в возрасте 61 года и 54 лет. По предварительным данным, это был прогулочный полёт.
Причины трагедии устанавливаются. Следователи работают на месте крушения, привлечена криминалистическая лаборатория.
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