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13 августа, 19:03

Пилоты погибли: Прогулочный самолёт воткнулся в землю в Белоруссии

В Белоруссии разбился легкомоторный самолёт

В Слонимском районе Белоруссии потерпел крушение легкомоторный самолёт. Два человека, которые были на его борту, погибли на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете РБ.

Разбившийся в Белоруссии самолёт. Фото © Telegram / skgovby

Разбившийся в Белоруссии самолёт. Фото © Telegram / skgovby

В сообщении ведомства говорится, что погибшие были в возрасте 61 года и 54 лет. По предварительным данным, это был прогулочный полёт.

Причины трагедии устанавливаются. Следователи работают на месте крушения, привлечена криминалистическая лаборатория.

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Разбившийся в Белоруссии самолёт. Фото © Telegram / skgovby

Андрей Григорьев

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