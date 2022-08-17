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Регион
Опубликовано 17 августа 2022, 10:05
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ВС РФ уничтожили девять пунктов управления ВСУ

Вооружённые силы РФ за сутки нанесли удары по девяти пунктам управления нескольких бригад ВСУ, расположенным в ДНР, Херсонской области и в районе Николаева. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева", — заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР, а также более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.

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ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Фальке
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