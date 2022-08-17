ВС РФ уничтожили девять пунктов управления ВСУ

Вооружённые силы РФ за сутки нанесли удары по девяти пунктам управления нескольких бригад ВСУ, расположенным в ДНР, Херсонской области и в районе Николаева. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева", — заявил Конашенков.