ВС РФ уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Об этом заявили в Минобороны Российской Федерации.

"Уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов [ВСУ] в районах населённых пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что ВС РФ также уничтожили три склада топлива ВСУ в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области.