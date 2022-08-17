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Опубликовано 17 августа 2022, 09:59

ВС РФ уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных

ВС РФ уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Об этом заявили в Минобороны Российской Федерации.

"Уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов [ВСУ] в районах населённых пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что ВС РФ также уничтожили три склада топлива ВСУ в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области.

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Ранее Лайф писал, что союзные силы России, ДНР и ЛНР в ходе спецоперации освободили уже 268 населённых пунктов, включая село Вершина. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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