Союзные силы России, ДНР и ЛНР в ходе спецоперации освободили уже 268 населённых пунктов, включая село Вершина. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 17 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населённых пунктов, включая Вершину", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.