Союзные силы освободили село Вершина в ДНР
Союзные силы России, ДНР и ЛНР в ходе спецоперации освободили уже 268 населённых пунктов, включая село Вершина. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"По состоянию на 17 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населённых пунктов, включая Вершину", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
А 14 августа стало известно, что в результате наступательных действий российские военные освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.
ТАСС / Спринчак Валентин